Смарт-годинник з круглим HD екраном 3.23 см для Жінок, з Дзвінками, та Сповіщеннями. 100+ Спортивних Режимів. Фіксування Активності на Вулиці, Педометр, Висока Якість, Фітнес Смарт-годинник для Android та IOS, прекрасний подарунок для Дівчат
Опис товару
Ємність акумулятора: 290 мАг
Рівень водонепроникності: IP-67
Розмір екрану: 1.27Inch
Режим живлення: Живлення від акумулятора/USB подвійного використання
Властивості батареї: Літій-полімерний акумулятор
бездротовий
Бездротова версія: 5.3
Матеріал екрана: TFT
Розширення екрану: 360p
Матеріал корпусу: сплав
Матеріал ремінця: Силікон
