Сенат США переважною більшістю голосів проголосував за затвердження Лінн М. Трейсі на посаді нового посла США в Росії.

Дехто вважав її підтвердження сигналом відданості США Україні, яка протистоїть російському вторгненню.

Трейсі, яка є кар’єрним співробітником МЗС і яка раніше працювала послом у Вірменії, «буде доручено протистояти [президенту Росії Володимиру] Путіну», – сказав лідер більшості в Сенаті Чак Шумер.

Трейсі стане першою жінкою на посаді посла Сполучених Штатів у Москві. Раніше вона вже двічі працювала в американському посольстві в Росії – спочатку наприкінці 1980-х років під час перебудови, а згодом у 2014-2017 роках, коли вона була заступником посла Джона Теффта. Обіймала також посаду старшого радника у справах Росії у Бюро Держдепартаменту у справах Європи та Євразії.

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