Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляє, що після інформації про ймовірний теракт на окупованій Запорізькій АЕС в Україні провели «велике навчання» і була «ще одна підготовка».

«У нас є наші протоколи, наші плани, в який спосіб ми маємо діяти. Зараз відбулося велике навчання, ще відбулася одна підготовка, якщо станеться цей терористичний акт з боку Російської Федерації», – сказав Данілов в ефірі програми Свобода Live, коментуючи план дій України у разі теракту на АЕС,

Секретар РНБО каже, що зараз складно сказати про можливі наслідки надзвичайної ситуації на ЗАЕС.

«Сам факт, якщо ці терористи здійснюють такий теракт на ядерному об’єкті, буде вважатися всіма цивілізованими країнами, що це застосування ядерної зброї проти цивільного населення. Тому будемо дуже важно спостерігати – якщо не дай бог це станеться – яка буде реакція світу на ці події. На превеликий жаль, те, що відбулося нещодавно щодо підриву дамби, реакція світу не відповідала тій терористичній атаці, якої зазнала Україна. Ми зараз робимо все можливе і неможливе, щоб цього не сталося, але станція зараз в руках терористів», – заявив він.

Данілов також припустив, що дехто з західних партнерів зараз пояснює Росії, що цього не варто робити, тому що наслідки будуть «абсолютно катастрофічними для РФ».

Коментуючи вірогідність вчинення РФ теракту на ЗАЕС, секретар РНБО зазначив, що зараз складно сказати, оскільки «ці люди не є передбачуваними, вони діють поза межами будь-яких норм і правил світової спільноти».

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