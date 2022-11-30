Служба безпеки України заявляє про проведення «контррозвідувальних» заходів на території одного з монастирів Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті.

Як повідомляє пресслужба відомства, за участі представників церкви правоохоронці:

проводять огляд території та приміщень монастиря щодо ймовірного виявлення заборонених до обігу предметів; здійснюють перевірку людей на території монастиря щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду суверенітету України.

У СБУ наголошують, що ці дії відбуваються в межах чинного законодавства та проводяться для, серед іншого, перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку «русского мира», а також недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян країни-агресора.



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