Служба безпеки повідомила про підозру проросійськоиу блогеру Сергієві Лебедєву (більш відомого під псевдонімом «Лохматий»), який переховується в окупованому Донецьку і, за даними слідства, працює на ФСБ РФ як «позаштатний» журналіст інформагентства «РИА Новости».

«Встановлено, що за вказівкою російської спецслужби він займався формуванням інформаторської мережі у різних регіонах України. Для цього створив прокремлівський Телеграм-канал із загальною аудиторією у понад 30 тисяч користувачів. Зловмисник підшукував інформаторів з-поміж підписників свого каналу. Він збирав інформацію про місця базування Сил оборони, а також локації критичної та соціальної інфраструктури нашої держави. Задокументовано, що один з таких прихильників рашизму передав Лебедєву координати житлової багатоповерхівки у Миколаєві, по якій агресор вдарив ракетами «С-300» восени 2022 року», – розповіли у СБУ.

За даними СБУ, блогер на прізвисько «Лохматий» залучив до негласної співпраці мешканця Закарпаття, який «зливав» йому локації військових частин на території регіону.

«Крім того, Лебедєв неодноразово брав участь у підготовці для росТБ замовних сюжетів з тимчасово окупованих районів України. У своїх матеріалах він дискредитував вище військово-політичне керівництво нашої держави та підтримував агресивну політику Москви», – йдеться в повідомленні.

СБУ інкримінує блогеру підозру за статтями «державна зрада» та «порушення законів та звичаїв війни».

«Оскільки фігурант переховується від правосуддя у тимчасово окупованій частині сходу України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності», – зазначили у відомстві.

Правоохоронці регулярно повідомляють про затримання у різних регіонах України підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні. За даними голови СБУ Василь Малюк, від початку повномасштабного вторгнення РФ станом на червень Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у майже 92 тисячах кримінальних проваджень, пов’язаних із російською агресією.

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