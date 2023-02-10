Служба безпеки України повідомила про підозру Тетяні Монтян, яка, як стверджує спецслужба, бере активну участь в інформаційно-психологічних спецопераціях Росії.

Як повідомляє пресслужба відомства, слідчі зібрали вичерпну доказову базу на «прокремлівську пропагандистку» Тетяну Монтян, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.

«Перебуваючи на території країни-агресора, вона бере активну участь в інформаційно-психологічних спецопераціях російських спецслужб. Для цього регулярно виступає на російських телеканалах, де активно закликає до зміни меж державного кордону України та підтримки окупаційних угруповань», – йдеться у повідомленні.

У СБУ додають, що вона також масово поширює дезінформацію про ситуацію в Україні через власні канали на Ютуб і в Телеграм, які мають майже півмільйона підписників.

За даними слідства, Монтян виїхала до Росії ще у 2021 році, відтоді вона постійно відвідує тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей для підготовки «пропагандистських сюжетів на користь кремлівського режиму».

Слідчі Служби безпеки повідомили Монтян про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади); ч. 1 та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Тетяна Монтян наразі не коментувала цього повідомлення СБУ.

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