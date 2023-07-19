Служба безпеки України повідомила про знешкодження трьох міжнародних злочинних груп, які переправляли «ухилянтів» від мобілізації за кордон.

«До складу формувань входило 11 осіб, серед яких четверо іноземців. Наразі 10 зловмисників затримано, ще один – громадянин європейської країни – переховується за межами України. Під час спецоперації один із фігурантів напав на офіцера СБУ із ножем, намагаючись вирватися від правоохоронців. Однак, контррозвідники української спецслужби обеззброїли і затримали його. Як встановила Служба безпеки, кожна з груп пропонувала окремі «варіанти втечі». Одна із них – виготовлення фіктивних документів для виїзду за кордон. Зокрема, ділки пропонували фейкові листи на зарубіжні відрядження водіїв», – розповіли в СБУ.

Повідомляється, що клієнтам виділяли автомобілі, які нібито призначались для транспортування гуманітарних вантажів.

Також діяв сценарій, коли ухилянтів підвозили до прикордонної смуги, а далі виводили до сусідньої країни через заздалегідь підготовлені лісові стежки. Вартість таких «послуг» становила від 3500 дол.

На підставі зібраних доказів усім затриманим повідомлено про підозру за статтею «незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Вирішується питання щодо кваліфікації дій іноземця, який чинив опір при затриманні.

Днями у Держприкордонслужбі повідомляли, що від початку повномасштабного вторгнення РФ близько 6 тисяч чоловіків намагалися виїхати з України з підробленими документами.

Із початком російського масштабного військового вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Більшості чоловіків віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон.

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