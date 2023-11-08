Міноборони Росії намагається заповнити нестачу своїх ресурсів за рахунок викупу у країн-партнерів комплектуючих до військової техніки, які Москва раніше продала, пише The Wall Street Journal.

Йдеться, за даними видання, про Пакистан, Єгипет, Білорусь і Бразилію, яким Росія в різні роки продала запчастини до різних видів військової техніки, яка є на озброєнні в цих країнах.

Як приклад джерела WSJ наводять Єгипет, у якого Росія планує викупити 150 раніше проданих двигунів до бойових вертольотів Мі-8 та Мі-17. Переговори щодо повернення російська сторона почала вести ще у квітні 2022 року, коли РФ під час бойових дій в Україні втратила близько 100 вертольотів.

Співрозмовники видання, знайомі з переговорами, стверджують, що Росія в обмін на повернення двигунів пропонувала Каїру пробачити заборгованість з оплати колишніх поставок зброї, а також продовжити постачати Єгипту пшеницю і не відкликати своїх військових радників.

Також єгипетська сторона мала передати РФ 40 тисяч ракет для РСЗВ, але ця угода зірвалася через втручання США.

Проте домовленість про повернення 150 двигунів для бойових гелікоптерів, уточнюють джерела видання, може бути виконана вже у грудні 2023 року.

Співрозмовники WSJ також стверджують, що Росія запросила у Пакистану чотири двигуни до раніше проданих транспортно-бойових вертольотів Мі-35М, у Білорусі – шість двигунів до Мі-26, а у Бразилії – 12 двигунів від списаних Мі-35М.

У коментарі виданню представники МЗС Бразилії заявили, що відмовилися від угоди із РФ. Інформації про те, чим на запити Росії відповіли в Пакистані та Білорусі, у WSJ немає.

Про те, що російські державні оборонні підприємства викуповують назад продані Індії та М’янмі комплектуючі для військової техніки, писало раніше і агентство Nikkei. Журналісти виявили у митних базах записи про викуп російськими підприємствами деталей для танків і ракет, раніше проданих азійським партнерам. Так, на початку грудня 2022 року «Уралвагонзавод» викупив у армії М’янми 200 камер для танків і 6775 оптичних прицілів на суму 24 млн дол.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні країни запровадили санкції проти оборонних підприємств РФ, заборонивши постачання іноземних комплектуючих для російської військової техніки. Проте російські виробники озброєння знаходять способи обходити санкції, налагоджуючи постачання необхідних компонентів через треті країни, переважно держави Центральної Азії.

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