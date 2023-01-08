Росія продовжує використовувати релігію як зброю, заявляють в американському Інституті дослідження війни (ISW).

Дослідники звертають увагу, що російські військові блогери відреагували на оприлюднені 7 січня кадри, на яких українські військовослужбовці у формі відвідують православну різдвяну службу в Києво-Перчеській Лаврі, і назвали це «розправою та відкритою війною» проти Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

«Російська реакція на рішення українського уряду передати контроль над Лаврою ПЦУ свідчить про те, що Москва продовжує озброювати релігію, щоб представити Україну як зло та позиціонувати Росію як захисника православних цінностей, як раніше повідомляв ISW. Українська влада не перешкоджала можливості святкувати православне Різдво в Україні. Російські блогери неправдиво представили законну передачу Києво-Печерської Лаври від УПЦ МП, яка, на думку українського уряду, має явні зв’язки з Кремлем і надає підтримку російській війні в Україні, до ПЦУ як атаку на можливість дотримання православної традиції святкувати Різдво. Позиція українського уряду про те, що елементи УПЦ МП, яких Київ усунув від контролю над Лаврою, підтримується тим, що президент Росії Володимир Путін продовжує спілкуватися з РПЦ», – йдеться у звіті ISW.

Експерт Інституту вивчення війни додають, що Україна не пригнічує релігійні свободи православних християн, всупереч російській інформаційній операції, а натомість вживає заходів, які вважає за потрібне, щоб дистанціювати українську культурну спадщину від релігійних елементів, які, на її думку, пов’язані з Кремлем та його веденням війни.



…