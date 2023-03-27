Росія вважає «абсолютно неприйнятним» можливе приєднання Вірменії до Римського статуту Міжнародного кримінального суду і вже попередила вірменську владу про «вкрай негативні наслідки» для двосторонніх відносин у разі такого кроку. Про це з посиланням на джерела в МЗС Росії повідомляють державні інформаційні агенції ТАСС та « РИА Новости».

24 березня Конституційний суд Вірменії визнав такими, що відповідають конституції країни зобов’язання, закріплені Римським статутом. Наступним кроком має стати ратифікація у парламенті.

Влада Вірменії наголошує, що запустила процес ратифікації ще наприкінці 2022 року з метою притягти в майбутньому до відповідальності в МКС керівництво Азербайджану за воєнні злочини під час збройного конфлікту в Нагірному Карабаху.

17 березня Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за звинуваченням у воєнних злочинах на території України. Згідно зі статутними документами, країни, які ратифікували Римський статут МКС (на даний момент їх 123), зобов’язані заарештувати Путіна у разі його появи на їхніх територіях. У Кремлі виданий ордер на арешт назвали «незаконним» та «юридично нікчемним», пригрозивши оголошенням війни тій країні, на території якої буде затримано президента Росії.

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