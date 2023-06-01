Секретар Ради національної оборони України Олексій Данілов заявив, що попри санкції, Росія на сьогодні зберігає «невелике виробництво» ракет.

«У нас є розрахунки того озброєння, яке мала і має Російська Федерація. Звичайно, ми кожного дня отримуємо таку інформацію, інформацію про використання. Але майте на увазі, вони не сидять, склавши руки, вони виробляють, не зважаючи на те, що є санкції, є заборона на ввезення тих чи інших компонентів, – у них є невелике виробництво. Більше того, вони можуть підвозити ракети через ті країни, які вони свого часу і постачали», – сказав Данілов в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, нині з упевненістю можна сказати, що та кількість ракет, яка була у РФ на початку вторгнення, знизилася «в геометричній прогресії».

«Вони використали дуже багато ракет по території нашої країни. Усі ці розрахунки ведуться кожного дня. Ще раз наголошую, ми розуміємо, що у них є», – сказав Данілов без деталей про власне кількість і клас ракет.

За даними Генштабу ЗСУ, лише протягом минулої доби армія РФ завдала 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу «Іскандер» по Києву та 2 зенітних керованих ракет С-300 – по Харкову.

Раніше в Головному управлінні розвідки повідомили, що Росія продовжує виробляти ракети, попри міжнародні санкції.

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