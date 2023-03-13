Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив, що над Бєлгородом вранці 13 березня система протиповітряної оборони збила чотири ракети.

Як написав він в телеграмі, внаслідок падіння уламків постраждала одна місцева жителька, а також було пошкоджено два приватні будинки.

За словами чиновника, у постраждалої струс мозку. Її стан оцінюється як середнього ступеня важкості.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну влада прикордонних регіонів Росії, у тому числі Бєлгородської області, регулярно повідомляє про обстріли населених пунктів, руйнування і жертви. Російське керівництво приписує ці обстріли ЗСУ, українська сторона їх не коментує.

Російські війська, розташовані у прикордонних регіонах, обстрілюють територію України, зокрема з Бєлгородської області.

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