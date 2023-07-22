Після повномасштабного вторгнення російських військ на територію України міжнародні спортивні федерації усунули національні та клубні російські команди від участі у своїх турнірах. Для російських тенісистів, які виступають в індивідуальних змаганнях, жодних обмежень наразі не запроваджено.

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