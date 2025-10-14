Розумні годинники для чоловіків та жінок, універсальний розумний годинник із функціями дзвінків і повідомлень, нагадування про активність, музика та голосовий помічник – сумісний з Android та iPhone, високоякісна батарея
Опис товару
Режим живлення: USB зарядка
Властивості батареї: Акумулятор
Ємність акумулятора: 155 мАг
Акумулятор: Літій-полімерний акумулятор
бездротова власність
Бездротовий зв’язок 4.0
Рівень водонепроникності: IP68
Матеріал екрана: TFT
Матеріал ремінця: Силікон
Коефіцієнт екрану: 85%
🌟Ціна сьогодні всього: лише 12$ (знижка: -37%)
➡️Артикул: 02141025
🎉Замовити Розумний годинник із функціями дзвінків і повідомлень
✅cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для отримання додаткової інформації
Джерело: Купуй!