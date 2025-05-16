Розумний браслет для мобільного та Android – 1.47-дюймовий повноекранний сенсорний екран, сповіщення про дзвінки/повідомлення, спортивний смарт-годинник з понад 100 режимами вправ, бездротове дзвінок, TFT екран, силіконовий ремінець, ідеальний подарунок для чоловіків і жінок







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Джерело: Купуй!