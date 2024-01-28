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стрічка:
Розвідка Британії: у РФ зросла кількість підпалів військкоматів – це може свідчити про невдоволення війною
Danish Report Underscores ‘Systematic Illegal Behavior’ in South Korean Adoptions
Somali Parents Agonize Over Missing Migrants
ОВА: Росія вдарила по Кременчуцькому району двома балістичними ракетами, триває ліквідація пожежі
Зеленський: «Україна чекає на рішення США щодо військової допомоги, це критично важливо»
Nazi Death Camp Survivors Mark Anniversary of Auschwitz Liberation
Ізраїль вимагає припинити діяльність агентства ООН UNRWA в Газі
Sabalenka Overpowers Zheng to Retain Australian Open Crown
ISW про «сигнали Кремля» щодо переговорів: ціль Путіна не змінилася, припинення вогню піде на користь РФ
2 UK Museums Return Gold, Silver Artifacts to Ghana
США: присяжні зобовʼязали Трампа виплатити понад 83 мільйони доларів за позовом журналістки
Moldova Separatist Negotiator, Fearing Arrest, Won’t Meet in Government-Held Areas
Координаційний штаб підтвердив, що 65 полонених зі списку, оприлюдненого в РФ, мали йти на обмін
On Eve of Holocaust Remembrance, Israelis Remember Hamas Attacks
У РФ назвали нових «іноагентів» і оголосили в розшук письменника Акуніна
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Розвідка Британії: у РФ зросла кількість підпалів військкоматів – це може свідчити про невдоволення війною
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за темою:
2024-01-28
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