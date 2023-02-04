Перше обмеження цін на нафтопродукти, які зазвичай торгуються зі знижкою до сирої нафти, встановлене на рівні 45 доларів за барель, друге обмеження ціни на нафтопродукти, які зазвичай торгуються з надбавкою до сирої нафти, встановлене на рівні 100 доларів за барель

…

ЗА ТЕМОЮ: