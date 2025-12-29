Професійний набір викруток з магнітним тримачем для бітів (43 шт.). Хром-ванадієва сталь. Включає плоскі, хрестові, шестигранні, торкс-біти та точні інструменти. Міцний ремонтний комплект для домашнього використання та промисловості
Опис товару:
Mатеріал: сталь
Колір: чорний, жовтий
🌟Ціна сьогодні всього: лише 19.85$ (знижка: -65%)
➡️Артикул: 03291225
🎉Замовити Професійний набір викруток з магнітним тримачем
✅cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для замовлення і отримання додаткової інформації
➡️Ставте like і підпишіться на наші мережі:
@kupuicom
@kupuinet
@carsuacom
Джерело: Купуй!