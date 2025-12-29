Професійний набір викруток з магнітним тримачем для бітів (43 шт.). Хром-ванадієва сталь. Включає плоскі, хрестові, шестигранні, торкс-біти та точні інструменти. Міцний ремонтний комплект для домашнього використання та промисловості

Опис товару:

Mатеріал: сталь

Колір: чорний, жовтий



🌟Ціна сьогодні всього: лише 19.85$ (знижка: -65%)

➡️Артикул: 03291225

🎉 Замовити Професійний набір викруток з магнітним тримачем





✅ cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для замовлення і отримання додаткової інформації



➡️Ставте like і підпишіться на наші мережі:

@kupuicom

@kupuinet

@carsuacom



Джерело: Купуй!