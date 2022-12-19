Іранські протестувальники відкрили новий фронт для висловлення невдоволення урядом – вони підіймаються до вікон і дахів, повідомляє іранська служба Радіо Свобода.

Повідомлення в соціальних мережах свідчать, що люди залишаються у своїх багатоквартирних будинках замість того, щоб виходити на вулиці в кількох районах Тегерана, скандуючи антиурядові гасла. У той же час вуличні протести та гасла тривали в деяких районах північно-східного іранського міста Мешхед і західного міста Керманшах.

Дані про нові протести з’явилися після того, як глава юстиції північноіранської провінції Мазандаран підтвердив повідомлення про конфлікт у в’язниці міста Каем Шагр 18 грудня.

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Інформаційне агентство Tasnim, пов’язане з «Корпусом вартових ісламської революції» (КВІР), цитує слова Мохаммада Садега Акбарі, що насильство тривало близько години до втручання сил безпеки в’язниці.

Акбарі не уточнив, чи є в результаті інциденту загиблі чи поранені.

Однак деякі публікації в соціальних мережах описували конфлікт у в’язниці як серйозний і повідомляли про присутність пожежників, швидкої допомоги та силовиків у цивільному.

Раніше повідомлялося про заворушення в центральній в’язниці Карадж, де утримують багатьох протестувальників, заарештованих під час недавніх заворушень.

Іранська правозахисна організація 18 грудня повідомила, що після переведення «в’язня, засудженого до страти» в одиночну камеру для виконання вироку, ув’язнені палати 4 цієї в’язниці влаштували бунт і, закривши входи, скандували гасла «Смерть Хаменеї» та «Смерть Ісламській Республіці».

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Напівофіційне інформаційне агентство ISNA також підтвердило загибель ув’язненого в цих сутичках.

Новий етап протестів, який розпочався 19 грудня, мав тривати до 21 грудня. Внаслідок жорстокого придушення демонстрантів урядом було заарештовано кілька тисяч осіб, у тому числі журналістів, юристів, активістів, захисників цифрових прав та інших осіб, які виступають проти уряду.

За даними влади, вже відбулося дві публічні страти, а правозахисні групи кажуть, що багатьом іншим учасникам було винесено смертні вироки, тоді як принаймні двом десяткам інших висуваються звинувачення, які можуть призвести до смертної кари.

Масові протести розпочалися в Ірані в середині вересня після смерті 22-річної Махси Аміні, заарештованої поліцією моралі за «неправильне» носіння хіджабу. Учасники акцій протесту звинувачують у її вбивстві поліцію.



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