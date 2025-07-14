Промислові вакуумні присоски з ручним насосом – 20,32 см, подвійний набір вантажопідйомністю 249,48 кг, важільний ручний підйомник скла з нековзною ручкою для переміщення матеріалів

Опис товару:

Присоски для промислового використання – Створені для важких підйомних завдань, ці високоякісні присоски твердо прилипають навіть до бездоганних, гладких поверхонь. Ідеально підходять для підйому великих скляних панелей, плиток, мармурових плит, сталевих листів, обширних підлог, акваріумів, заміни лобового скла, а також для транспортування та встановлення шаф, оранжерей, письмових столів та різних меблів.

Високоякісні та довговічні компоненти – Присоски виготовлені з преміального каучуку та міцних інженерних пластмас разом із нержавіючої сталі. Каучукова прокладка вкладена в загартований кільцевий нержавіючий стальний обід (3мм), а безшовне лиття гарантує виняткову герметичність. Вони здатні відповідати вимогам важких підйомних операцій і поставляються зручним кейсом для перенесення.

Цей інструмент з міцною присоскою легко впорається з важкими предметами, такими як великі скляні шматки, з безпечною вантажопідйомністю до 240фунтів і максимальною вантажопідйомністю до 550фунтів, працюючи в температурному діапазоні від -20°C до 60°C. Він вирішує завдання встановлення та обробки важких предметів.

Для зручного та швидкого з’єднання та від’єднання наших присосок для вікон вистачить однієї руки. Просто розмістіть присоску на рівній, непористій поверхні, ухопіть за ручку однією рукою, щоб зафіксувати присоску на місці, та швидко натискайте на помпу великим пальцем (або іншою рукою), доки червоний індикатор не зникне, і присоска надійно приклеїться до предмета.

Якщо під час підйому з’являється червона попереджувальна лінія, це означає, що вакуумний чашка втратила вакуум. Щоб виправити це, просто кілька разів натисніть повітряний насос великим пальцем, поки червона лінія не зникне, не знімаючи вакуумну чашку з поверхні. Наші вакуумні чашки пройшли велике тестування і можуть залишатися прикріпленими до скляних поверхонь більше 24 годин, доводячи їх відмінну герметичність та міцність.



🌟Ціна сьогодні: лише 25$ (знижка: -64%)

✅Артикул: 0312725

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Джерело: Купуй!