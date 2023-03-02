У Санкт-Петербурзі у центрі приватної військової компанії Євгена Пригожина «Вагнер» запрацював клуб «Вагнерьонок», який позиціонує себе як молодіжний патріотичний клуб, що має на меті «прищепити молодому поколінню любов до своєї Вітчизни».

Як повідомляє петербурзьке видання «Бумага», клуб спонсорує сам Пригожин, а керують ним 27-річний депутат Держдуми від партії ЛДПР Василь Власов та його помічник Олександр Тронін.

Зазначається, що поки діяльність «Вагнерьонка» зводиться до проведення зустрічей школярів та студентів з представниками влади, військовими та блогерами. На останній із таких зустрічей колишній спецназівець Віктор Шмарковський розповідав підліткам про принципи вербування у ПВК та застосування гіпнозу. «Вагнерьонок» вже відвідали деякі лдепутати Держдуми і провладні блогери.

Раніше повідомлялося, що найманець приватної військової компанії “Вагнер” провів лекцію для старшокласників московської школи №183, під час якої пропонував їм вступити до лав ЧВК. Після зустрічі він роздав школярам “анкети молодого бійця” з питаннями про наявність у них родичів у недружніх країнах, базову військову підготовку та готовність захищати батьківщину.

Приватна військова компанія «Вагнер» – російське неофіційне збройне формування, чиї найманці, серед яких в’язні, завербовані у колоніях, беруть активну участь у війні проти України, а також у наземних операціях у Сирії та Африці. Бійців компанії звинувачують у скоєнні численних воєнних злочинів, зокрема, у позасудових стратах.

Наприкінці минулого року в Петербурзі відкрився багатоповерховий офісний комплекс під назвою «ПВК Вагнер Центр». За повідомленнями, нині будівля майже порожня.

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