Президент Чехії Петр Павел заявив, що багато чеських компаній уже співпрацюють з українськими фірмами й прагнуть взяти участь у відбудові України не лише після війни, а й зараз, під час воєнних дій. Про це він сказав на спільній із президентом України Володимиром Зеленським пресконференції за результатами зустрічі у Празі.

«Ми бачимо в цьому хорошу нагоду для чеських фірм. Це взаємовигідна співпраця, і необхідно приділяти цьому достатню увагу», – сказав Павел.

За його словами, наступного тижня відбудеться візит до Києва 30 чеських підприємців, де вони будуть говорити про розширення співпраці.

Павел запевнив Зеленського, що Україна й далі може розраховувати на підтримку Чехії, як це було з першого дня повномасштабної російської агресії.

«Підтримувати Україну завжди буде нашою метою. Ми хочемо, щоб Україна перемогла і перемогли всі ми. Щоб ми зберегли цінності, на яких базується наше суспільство», – сказав президент Чехії.

Український контрнаступ, на думку чеського президента, показав, що Росія далеко не така сильна, як вона намагалася продемонструвати і переконати всіх. «Ми маємо зробити все для того, щоб український контрнаступ був успішним», – заявив президент Чехії.

За словами Павела, у момент закінчення війни буде важливим, щоб Україна розпочала переговори про вступ до НАТО. Це буде й на користь Чехії. У той же час Чехія зацікавлена у вступі України до ЄС, сказав він.

«Вважаю, що Україну в її бажанні приєднатися до ЄС і НАТО необхідно підтримувати. Ми зробимо все для цього. Ми намагатимемося, щоб переговорний процес було розпочато до кінця поточного року і щоб чітко прозвучало, що Європа в майбутньому буде з Україною», – сказав Павел.

Офіс президента України також повідомив, що під час зустрічі лідери двох держав зосередили увагу на питаннях спільної безпеки та взаємодії заради посилення оборони. «Було обговорено можливе реагування на створені Росією терористичні загрози, зокрема на ситуацію на Запорізькій АЕС», – зазначили в ОПУ.

Президент України Володимир Зеленський ввечері 6 липня прибув із візитом до Праги після того, як відвідав столицю Болгарії Софію. 7 липня Зеленський вперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну відвідає Туреччину, повідомили турецькі державні ЗМІ.



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