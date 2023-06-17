Єврейська конфедерація України за участі головного рабина Києва та України Якова Дова Блайха виступила із заявою після чергових висловлювань президента РФ Володимира Путіна на адресу українського президента Володимира Зеленського.

«Володимир Путін, виступаючи на Петербурзькому економічному форумі, посилаючись на своїх «друзів-євреїв», назвав президента України Володимира Зеленського не євреєм, а ганьбою нації, який потурає неонацизму. І вкотре наголосив на необхідності проведення в Україні так званої «денацифікації». У зв’язку з цим хочемо заявити: Перше. Володимир Зеленський – лідер, який показав приклад мужності своєму народові та всьому світу… Друге. У сучасній Україні неонацизму немає. Тим паче, на державному рівні… Третє. Про звинувачення українців у злочинах часів Голокосту. Хочемо нагадати, що Україна є четвертою у світі країною за кількістю Праведників народів світу (люди, які рятували євреїв під час Голокосту) – 2 691 особа, за даними Яд Вашем. За даними ж українських дослідників, українців-праведників налічується понад 15 тисяч», – йдеться у заяві.

Представники української єврейської спільноти кажуть, що можна наводити ще багато аргументів, які спростовують наративи російської пропаганди. Але в якості ілюстрації так званої «денацифікації» на сайті Єврейської конфедерації України, яка супроводжує заяву, показали фото зруйнованої російським обстрілом Менори у меморіалі «Дробицький Яр» на околицях Харкова.

16 червня на засіданні Петербурзького економічного форуму президент РФ Володимир Путін заявив, що його «друзі-євреї» буцімто називають президента України Володимира Зеленського «ганьбою єврейського народу».

Путін уже не вперше проводить паралелі між нацистами, які здійснили Голокост під час Другої світової війни, і українською владою, очолюваною Володимиром Зеленським, євреєм за етнічним походженням. Путін також називав «денацифікацію» України метою повномасштабної війни, розпочатої ним у лютому 2022 року.

У травні 2022 року Путіну довелося просити вибачення перед головою уряду Ізраїлю за слова міністра закордонних справ Сергія Лаврова про євреїв і антисемітизм.

Понад рік тому під час інтерв’ю італійському телебаченню Лаврова запитали, як Росія могла заявляти, що їй потрібно «денацифікувати» Україну, коли президент країни Володимир Зеленський є євреєм.

Захищаючи позицію президента Росії Володимира Путіна щодо «денацифікації» України, Лавров сказав, що єврейське коріння президента України Володимира Зеленського не підриває позиції Путіна.

«Коли кажуть: «Що це за нацифікація, якщо ми євреї?», я думаю, що Гітлер теж мав єврейське походження, то це нічого не означає», – сказав Лавров італійському Rete 4 через італійського перекладача. «Вже давно ми чуємо, як мудрий єврейський народ каже, що найбільші антисеміти – це самі євреї», – додав Лавров.

3 травня 2022 року МЗС Росії опублікувало статтю «Про антисемітизм», звинувативши Ізраїль у підтримці «неонацистського режиму в Києві». Наступного дня речниця відомства Марія Захарова заявила, що ізраїльські найманці воюють в Україні «пліч-о-пліч з бойовиками «Азова».



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