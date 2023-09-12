Потяг лідера Північної Кореї Кім Чен Ина перебуває на території Росії. Кадри прибуття поїзда до Приморського краю показав державний телеканал «Россия-1».

Повідомляється, що у вівторок вранці в умовах «абсолютної секретності» поїзд північнокорейського лідера перетнув єдиний прикордонний перехід з КНДР – станцію Хасан.

Для Кіма ця поїздка стала першою закордонною за чотири роки. У 2019 році він також їздив до Росії на зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним. Наразі він планує зустрітися з Путіним під час Східного економічного форуму. Путін уже прибув до Владивостока, де проходить форум. Коли саме відбудеться зустріч, не відомо. Російські ЗМІ повідомляли, що її призначено на 13 вересня.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що переговори відбудуться найближчими днями. Пресконференцію за підсумками зустрічі не заплановано.

Ймовірно, може йтися про розширення військової співпраці.

Раніше газета The New York Times повідомляла, що Кім Чен Ин планує отримати від Путіна більш сучасні технології для космічної галузі та підводного флоту і продовольчу допомогу. Росія, як неодноразово повідомляла західна розвідка, розраховує на запаси корейських боєприпасів та снарядів.

Режим у КНДР – один із двох у світі, разом із сирійським, які відкрито підтримали Москву у війні проти України. Але Пхеньян перебуває під жорсткими санкціями Заходу. Вашингтон заявив, що готовий запровадити нові обмеження, якщо Путін і Ин домовляться про постачання боєприпасів для РФ.

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