​Заклик до українців та людей доброї волі

​Кожна гривня, євро чи долар, витрачені на китайський гаджет, автомобіль чи навіть дрібничку з маркетплейса, проходять через податкову систему КНР. Частина цих грошей перетворюється на чип у ракеті, що летить на українське місто, або на двигун дрона, що руйнує нашу енергетику.

​Настав час для усвідомленого споживання:

​Перевіряйте країну-виробника. Шукайте альтернативи серед товарів з країн, що підтримують Україну, або підтримуйте вітчизняного виробника.

​Голосуйте гаманцем. Відмова від китайських брендів (таких як Xiaomi, Huawei, Hikvision, Chery, Haval тощо) — це ваш особистий внесок у те, щоб зробити підтримку агресора економічно невигідною для Пекіна.

​Поширюйте правду. Світ має знати, що «нейтральний» Китай заробляє на крові.

​Бойкот товарів КНР — це не просто акт солідарності, це прямий удар по логістиці війни.

