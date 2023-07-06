Посольство Великої Британії у Москві закликало своїх громадян покинути Росію.

«Ситуація тут, у Росії, непередбачувана», – заявила посол Дебора Броннерт у відеозверненні, опублікованому в Telegram-каналі дипмісії в середу.

Якщо залишатися в Росії не обов’язково, вона порадила виїхати.

Відносини між Росією і Заходом сильно загострилися на тлі повномасштабної війни Росії проти України.

Незабаром після початку вторгнення РФ влада США закликала своїх громадян залишити Росію. Уряд Німеччини, тим часом, лише радив не їздити до Росії. З

Звернення Броннерт з’явилося через два тижні після невдалого заколоту ПВК «Вагнер» на чолі з Євгеном Пригожиним. На думку експертів, ці події засвідчили, наскільки нестабільною є ситуація в Росії.



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