Статуетки Карася і Одарки є дуже відомими персонажами української культури, що походять з опери Семена Гулака-Артемовського “Запорожець за Дунаєм”. Ці фігурки є популярними сувенірами та предметами колекціонування, виготовленими переважно з фарфору.

Статуетки зображують головних героїв опери “Запорожець за Дунаєм” – Івана Карася та його дружину Одарку. Сюжет опери розгортається в османських володіннях (Задунайська Січ) наприкінці XVIII – на початку XIX століття. Карась – це запорожець, який потрапив у різні халепи, а Одарка – його сварлива, але любляча дружина. Зазвичай статуетки передають момент, коли Одарка розгнівано дорікає п’яному Карасю.

Ці композиції були надзвичайно популярними і тиражувалися на багатьох фарфорових заводах колишнього СРСР, зокрема на Київському фарфоровому заводі протягом 30 років. Також їх виготовляли на Городницькому та Коростенському фарфорових заводах.

Існує багато варіацій цих статуеток, створених різними скульпторами в різні періоди. Наприклад, відомі роботи скульптора В. Щербини (1976-1991 роки), а також набір для лікеру “Одарка й Карась” (1965) від Олександра та Тамари Крижанівських з Городницького заводу. Деякі статуетки виконувались у вигляді штофів (фігурних пляшок).

Карась зображений у святковому українському національному костюмі, з кучмою на голові та вишиванці. Одарка також одягнена в традиційний український одяг. Розміри статуеток можуть варіюватися, наприклад, Карась близько 13х26см, Одарка – 12х25см.

Завдяки своїй популярності та тривалому періоду виробництва, статуетки Карася і Одарки є частим об’єктом колекціонування серед поціновувачів радянського фарфору та українського мистецтва. Їх можна знайти на антикварних ринках та аукціонах.

Наприклад, срібна ювілейна монета Національного банку України до 200-річчя С. Гулака-Артемовського на реверсі зображує Одарку та Івана Карася, що свідчить про їхнє значення для української культури.



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Джерело: Купуй!