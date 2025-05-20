Портативна парова праска потужністю 1500 Вт для прасування одягу

Переваги продукту: прибирає складки;

Джерело живлення: від розетки;

Робоча напруга: 230В;

Специфікація вилки: європейського стандарту



Ціна сьогодні: лише 23$

Артикул: 0420525

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