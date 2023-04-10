Ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський заявив про намір піти з посади і стати головою вченої ради вишу.

«21 квітня – 30 років, як я очолюю легендарний Університет культури. Головне для кожного артиста: своєчасно піти зі сцени під аплодисменти. Я хочу передати повноваження молодому ректору і бути головою Вченої ради, допомагати. Завжди має бути межа і почуття міри», – написав Поплавський у фейсбуці.

Він наголосив, що «університет майбутнього», – це його мрія, яку він реалізує разом із командою вишу.

73-річний Михайло Поплавський – співак, ректор Київського національного університету культури і мистецтв, професор, екснародний депутат, був членом нині забороненої Партії регіонів. Неодноразово на його адресу лунала критика щодо сексизму. В інтерв’ю він називав себе «любвіобільним мужчиною», який «обожнює студенток».

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