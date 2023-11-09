На 77-му році життя помер перший головний редактор видання «Дзеркало тижня», ексголова Комісії з журналістської етики Володимир Мостовий.

«Людина, яка 17 років – з 1994-го по 2011-й – відстояла біля керма нашого видання. Яка створила колектив. Заклала моральний кодекс «Дзеркала» і всі 29 років забезпечувала клімат-контроль у нашій професійній родині. Ми втратили людину, яка мала енциклопедичні знання, унікальне почуття гумору й такту, оптимізм і колосальну віру в Україну», – йдеться на сайті «Дзеркала тижня».

Повідомляється, що прощання із Володимиром Мостовим відбудеться 11 листопада о 12:00 у Великому залі київського крематорію на вулиці Байковій, 16.

27 грудня 2019 року вийшов друком останній випуск паперової газети «Дзеркало тижня», яка виходила з 1994 року. Наразі видання працює як інтернет-медіа.



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