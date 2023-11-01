Пізно ввечері 31 жовтня у Києві у віці 53 років помер відомий спортивний журналіст, головний редактор видання «Футбол» Артем Франков.

«Пізно ввечері перестало битися серце легендарного Артема Франкова», – повідомив заступник головного редактора журналу Андрій Шахов.

На сторінці Франкова у Telegram також повідомляється про смерть журналіста.

«З великим жалем та скорботою змушені повідомити, що сьогодні, 31 жовтня, о 22:40, Артем Вадимович помер», – йдеться у повідомленні.

У мережі є непідтверджені повідомлення, що у Франкова стався інсульт.

Артем Франков, крім багаторічної роботи у журналі «Футбол», є автором кількох книг про цей вид спорту.

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