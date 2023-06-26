Бойові дії на Бахмутському напрямку та протидія і оборона Збройних сил України стали тригером для подій в Росії. Чвари між військово-політичним керівництвом та керівником ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним були наслідком знищення значної частини «вагнерівців» біля Бахмута. Про це в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода.Ранок» заявив Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ Збройних сил України.

«Саме події на Бахмутському напрямку були тригером для подій в Росії. Розбитий «Вагнер» повертався в Росію. Те що він був розбитий, викликало тертя між ним і військово-політичним керівництвом – зокрема Герасимовим і Шойгу. Ці чвари продовжились на території Росії і призвели до тих подій», – сказав Череватий.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ розповів, що нині російська армія деморалізована та демотивована. За його словами, Збройні сили України використовують це у своїх цілях.

«Те що зараз там діється, те що ми чуємо по перехопленням – воно демотивує ворога. Ми цим користуємося, кожним їхнім мікронедоліком, ми одразу намагаємося використати на нашу користь», – заявив Череватий.

Нині, за словами Сергія Череватого, бойовиків Пригожина на Бахмутському напрямку немає, він їх повністю вивів.

«Він (Пригожин – ред.) вивіз свої підрозділи. Тим паче, готуючись до цього «путчу», між ними навіть були «тертя»: при виході вони підполковника російської армії брали в полон, і спроба замінування була. Між ними («вагнерівцями» і російською армією – ред.) великих побратимських стосунків немає, і сенсу немає. Там є інші ПВК, менші», – розповів речник.

Напередодні Череватий повідомив, що на бахмутському напрямку ЗСУ тримають ініціативу і продовжують штурмові дії. Він казав, що ЗСУ просунулись на 600-1000 метрів.

Британська розвідка 26 червня заявила, що Україна активізувала атаки в районі Бахмута на Донеччині. «Українські сили досягли прогресу як на північному, так і на південному флангах міста», – повідомила британська сторона.

Американський Інститут вивчення війни повідомив у щоденному огляді з посиланням на «російські джерела», що війська РФ 25 червня відбили українські атаки в районі Бахмута, водночас українські сили просунулися на південний захід від Великої Новосілки.

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин увечері 23 червня звинуватив Міністерство оборони Росії у завдаванні ударів по тилових таборах його угруповання. За словами Пригожина, серед його підлеглих багато вбитих. Він зазначив, що «вагнерівці» «йдуть розбиратися, чому в країні твориться безлад».

Пригожин згодом заявляв, що ПВК «Вагнер» має намір блокувати Ростов-на-Дону та йти на Москву, якщо найманцям не видадуть міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника генштабу російської армії Валерія Герасимова.

Міністерство оборони Росії назвало заяви Пригожина інформаційною провокацією, а Володимир Путін звинуватив його в заколоті.

24 червня ЗМІ повідомили про те, що літаки президента РФ Володимира Путіна та інших олігархів могли залишити Москву. Дещо пізніше 24 червня Пригожин заявив про те, що його військові припиняють рух вперед та йдуть до польових таборів.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков оголосив, що кримінальне провадження щодо керівника приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина у справі про заколот закривають, а сам він «піде в Білорусь» згідно з домовленостями між Володимиром Путіним та Олександром Лукашенком. Пєсков запевнив, що йому «невідомо, ким працюватиме Пригожин після того, як він піде в Білорусь».



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