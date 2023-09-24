Перша група вірменських жителів сепаратистського регіону Нагірний Карабах, які захотіли покинути його територію, у неділю прибула до Вірменії, повідомляє «Радіо Азатутюн». Люди розміщені у Корнідзорі в Сюнікській області на півдні Вірменії. Там розгорнуто пункт гуманітарної допомоги.

Карети швидкої допомоги у супроводі медиків та представників Червоного Хреста, як повідомляється, також перевезли з Нагірного Карабаху до Вірменії 23-ох тяжко поранених.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у неділю заявив, що країна готова прийняти вірменських жителів Нагірного Карабаху в тому випадку, якщо їм не вдасться домогтися від азербайджанської влади гарантій безпеки після того, як Баку, як очікується, встановить повний контроль над територією регіону. При цьому він сказав, що Вірменія «не проводитиме політику позбавлення Нагірного Карабаху вірменського населення».

У регіоні нині мешкає, за оцінками, понад 100 тисяч етнічних вірмен. Влада сепаратистського регіону в неділю оголосила, що сім’ї, які залишилися без даху над головою внаслідок військових дій Азербайджану і виявили бажання покинути Нагірний Карабах, будуть перевезені до Вірменії в супроводі російських військових.

Влада Азербайджану заперечує твердження про те, що прагне влаштувати етнічну чистку в регіоні, і заявляє, що забезпечать вірменським жителям, які захочуть залишитися в Нагірному Карабаху, всі права. Про конкретні кроки зараз домовляються між владою Азербайджану та представниками вірменської громади.

Азербайджанська армія 19 вересня оголосила про «антитерористичну операцію» в сепаратистському регіоні Нагірний Карабах. Вже наступного дня Міноборони Азербайджану заявило про домовленість щодо припинення вогню, а президент Ільгам Алієв заявив, що його країна досягла всіх цілей за добу «антитерористичних заходів» і «відновила свій суверенітет». У Єревані ці події спричинили акції протесту, учасники яких звинувачують владу Вірменії в тому, що вона не прийшла на допомогу вірменам Карабаху.

21 вересня відбулася перша сесія «реінтеграційних» переговорів між представниками Азербайджану і керівництвом сепаратистського регіону Нагірного Карабаху в місті Євлах на заході Азербайджану завершилася без будь-яких ознак прориву. Сторони обмінялися звинуваченнями і запереченнями повідомлень про стрілянину і ймовірні порушення режиму припинення вогню в столиці Нагірного Карабаху, проте заявили, що плануються подальші зустрічі.

Міжнародне співтовариство визнає Нагірний Карабах суверенною територією Азербайджану, проте з початку 1990-х Баку не контролював більшу частину регіону.

Баку та Єреван роками перебувають у конфлікті через сепаратистський регіон Нагірний Карабах. Підтримувані Вірменією сепаратисти захопили регіон Азербайджану, населений переважно етнічними вірменами, під час війни на початку 1990-х років, у якій загинуло близько 30 000 людей.

За підсумками короткострокової війни восени 2020 року Азербайджан та Вірменія за посередництва Росії підписали угоду про припинення бойових дій. Баку повернув собі під контроль частину територій Нагірного Карабаху та прилеглі райони Азербайджану.

Упродовж понад трьох десятиліть Росія була посередником між двома колишніми радянськими республіками, але Брюссель і Вашингтон останнім часом стали активнішими, оскільки Москва на тлі повномасштабного вторгнення в Україну більше не може активно брати участь у проблемах Нагірного Карабаху.

Вірменія неодноразово звинувачувала російських миротворців у невиконанні обіцянок захистити етнічних вірмен згідно з погодженим Москвою перемир’ям 2020 року.



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