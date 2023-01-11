Міністерство оборони США заявляє про «дуже інтенсивні» бої під Бахмутом і на околицях Соледару.

«Безумовно, ми продовжуємо спостерігати дуже інтенсивні бої під Бахмутом і на околицях Соледару. Ви знаєте, там багато руху вперед-назад, особливо в районі Соледару. Ми й надалі будемо за цим уважно стежити. Але я не хочу наразі спекулювати, яким може бути результат», – сказав речник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу.

Він додав, що США й надалі будуть зосереджуватися на підтримці України та наданні їй допомоги у сфері безпеки, необхідної для захисту своєї країни.

Ввечері 10 російські ЗМІ з посиланням на керівника так званої ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина повідомили, що російські сили взяли під контроль усю територію Соледара. При цьому він заявив про вуличні бої в місті.

Подібні заяви російської сторони в останні дні з’являлись неодноразово.

Київ не реагував на ці заяви РФ, але у Міністерстві оборони України заявили, що Росія «маніакально» намагається захопити Соледар. Це може свідчити про те, що місто перебуває під контролем українських військових.

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9 січня у Міноборони України повідомили, що російські війська перегрупувалися і почали новий штурм Соледара. Згодом голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що Соледар є найгарячішою точкою на Донбасі, проте місто тримається.

10 січня у британській розвідці заявили, що російські війська протягом останніх чотирьох днів досягли тактичного поступу в місті Соледар і, ймовірно, «контролюють його більшу частину». За даними розвідки, частина боїв точиться за доступ до неробочих соляних шахт, які простягаються на довжину 200 кілометрів під землею в цьому регіоні – обидві сторони побоюються проникнення противника за їхню лінію фронту за допомогою цих шахт.

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