Парламент Ірану схвалив пропозиції щодо посилення покарання для тих, хто вчинив насильство щодо жінок, повідомляє AFP.

Зміни можуть бути прийняті в закон протягом кількох місяців, повідомили 10 квітня державні ЗМІ. Обговорення в парламенті призвели до ухвалення загальних принципів законопроєкту про «запобігання шкоди жінкам і підвищення їх убезпечення від неналежної поведінки», повідомляє IRNA. Текст ще можуть змінити.

Цей крок було зроблено майже через сім місяців після того, як смерть Махси Аміні спричинила загальнонаціональні протести.

22-річна Махса Аміні у вересні минулого року була затримана поліцією моралі за обвинуваченням у неправильному носінні хіджабу. З поліцейської дільниці Аміні відвезли до лікарні, де вона за кілька днів померла. Протестувальники вважають, що причиною її смерті стало побиття співробітниками силових структур.

Незабаром в Ірані розпочалися вуличні протести. Люди виступали з гаслами проти поліцейського насильства, проти боротьби іранської влади з інакодумством, за демократизацію країни і за повалення аятоли Алі Хаменеї.

Протести жорстоко придушувалися. За даними правозахисників, за час масових акцій понад 600 демонстрантів було вбито, близько 20 тисяч людей ув’язнили. Кілька людей були страчені.

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