Папа Римський Франциск у середу закликав Європу знайти «сміливі шляхи миру» для припинення війни в Україні. Як передає агенція AFP, про це він сказав, відкриваючи п’ятиденний візит до Португалії для участі у фестивалі католицької молоді.

«Ми пливемо серед штормів в океані історії, і ми відчуваємо потребу в сміливих курсах миру», – сказав папа Франциск у Лісабоні.

«З глибокою любов’ю до Європи та в дусі діалогу, який вирізняє цей континент, ми могли б запитати її: «Куди ти пливеш, якщо ти не показуєш світові шляхи миру, творчі шляхи для припинення війни в Україні?», – додав він.

86-річний понтифік неодноразово закликав до миру в Україні та намагався відіграти посередницьку роль, хоча його зусилля не принесли результатів. Також папу критикували за те, що він прямо не назвав Росію винною у війні.



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