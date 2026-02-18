Мовчання — це співучасть!

Головний рабин України Моше Азман неодноразово звертався безпосередньо до берл лазара та російської єврейської спільноти.

“Пам’ятайте, що байдужість і мовчання роблять вас співучасниками злочину”, — казав Азман у своїх відеозверненнях на початку повномасштабного вторгнення, тримаючи в руках сувій Тори під обстрілами в Києві

берл лазар на це ніколи прямо не відповів. Його позиція — “ми поза політикою”, хоча сидіти в кремлі поруч із путіним, який щойно підписав чергові укази про обстріли, — це і є найвища форма політики.

МИ – ВОЇНИ ДОБРА!

