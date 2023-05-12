Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна точно отримає танки Abrams до початку осені, тоді ж мають завершитися і програми тренування українських військових, повідомляє Голос Америки.

«Ми робимо все можливе, щоб пришвидшити постачання цих танків. За нашими прогнозами, це відбудеться на початку осені. Тим часом ми перемістили кілька танків на тренувальний полігон, щоб українці почали навчання. До того часу, коли навчання завершаться, танки будуть доступні для використання», – заявив міністр оборони США на слуханнях у Сенаті.

За його словами, такі терміни пояснюються тим, що американські військові не лише відправляють ці танки в Україну та готують українських військових для роботи на них, але й створюють інфраструктуру, яка буде підтримувати роботу цих танків, які є новою технікою для українців.

«Як вам відомо, ця техніка суттєво відрізняється, зокрема, за рахунок турбінного двигуна та інших достатньо складних систем. Але ми намагаємось якнайшвидше передати цю техніку українцям. Вони точно матимуть усе в наявності до початку осені», – сказав Остін.

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Вашингтон у січні погодився надати Україні 31 танк Abrams, що стало несподіванкою після заяв про «надто велику складність» і «труднощі технічного обслуговування» танків при їх застосуванні безпосередньо на полі бою. Після цього уряд Німеччини, яка тривалий час вагалася, погодився укласти альянс щодо постачання Україні танків Leopard 2.

Наприкінці квітня генеральний секретар Єнс Столтенберґ заявив, що союзники і партнери по НАТО надали Україні 1550 одиниць бронетехніки і 230 танків.

Головком ЗСУ Валерій Залужний раніше заявляв, що для звільнення України від окупантів – до кордонів до 23 лютого 2022 року, Київ потребує, «300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць».

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