Через атаку російських військ по Одещині ударними безпілотниками цієї ночі є руйнування у регіоні, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

«На жаль, в Одеському районі відбулося влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури. Один цивільний співробітник отримав поранення, його госпіталізували. Пошкоджено адмінбудівлю. Спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян», – йдеться в повідомленні.

Упродовж ночі повітряна тривога оголошувалась у Києві і в низці інших регіонів. Дані по областях уточнюються. За даними військових, вночі сили ППО збили у небі України 29 із 38 безпілотників.

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