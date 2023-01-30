Очаківська громада Миколаївської області постійно потерпає від російських обстрілів. Як кажуть очевидці та місцева влада. 9 січня армія РФ поцілила в залите бетоном сховище протикорабельних мін часів Другої світової війни, повідомив очільник області Віталій Кім. Це призвело до значних руйнувань.

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