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стрічка:
Нічні удари військ РФ: на Миколаївщині пошкоджено інфраструктурний об’єкт, в Одеській області – зерносховище
Syriac Christmas Message Stirs Debate in Turkish Parliament
Стрілянина в Празі: поліція уточнила кількість жертв
White House Says It Is Preparing New Proposal to Free American Journalist Jailed in Russia
Влада: у Києві через атаку дронами є постраждалий, падіння уламків зафіксували ще у двох районах
EU Pays Last of Ukraine Budget Support for 2023
Війська РФ завдали ракетного удару по Запоріжжю – ОВА
Shooting in Prague Kills 15 People
Марченко розповів про ризики браку фінансування на початку 2024 року: «вже зараз працює план Б»
FIFA, UEFA Acted Contrary to EU Competition Law in Blocking Super League, Court Says
Влада про російську атаку БПЛА на Черкащині – пошкодження є, але незначні
Рада Безпеки ООН знову відклала голосування щодо резолюції про допомогу Газі
French Pharma Firm Ordered to Pay Millions Over Deadly Diabetes Drug
На Дніпропетровщині збили два БПЛА, на Полтавщині уламки дрона впали на житловий будинок – влада
Iran Summons Sweden’s Envoy to Protest Ex-Official’s Life Sentence
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Нічні удари військ РФ: на Миколаївщині пошкоджено інфраструктурний об’єкт, в Одеській області – зерносховище
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за темою:
2023-12-22
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Syriac Christmas Message Stirs Debate in Turkish Parliament
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