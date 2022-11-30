Німецький енергетичний концерн Uniper, який зазнає гігантських збитків через припинення постачання природного газу з Росії, вирішив подати до міжнародного арбітражу в Стокгольмі позов проти російського газового монополіста «Газпрому», повідомляє Deutsche Welle.

Як заявив глава Uniper Клаус-Дітер Маубах, компанія вимагатиме відшкодування «серйозної фінансової шкоди», що виникла, як стверджує Uniper, бо «Газпром» не поставив передбачених контрактами обсягів газу.

Після вторгнення РФ в Україну обсяги російського газу, що постачається до Європи, різко знизилися.

У серпні «Газпром» остаточно припинив постачання газопроводу «Північний потік» (наприкінці вересня він був виведений з ладу, ймовірно, в результаті диверсії).

Концерн Uniper, який протягом багатьох років отримував природний газ із Росії, тепер змушений закуповувати його на світових ринках за набагато вищою ціною.

«Одні лише витрати на закупівлю газу в альтернативних продавців уже обійшлися Uniper в 11,6 млрд євро», – зазначив Маубах.

Раніше Uniper повідомив про величезні збитки на суму 40 млрд євро. Уряд Німеччини має намір націоналізувати підприємство.

Російська компанія «Газпром експорт» заявила, що вивчає отриману позовну заяву Uniper і не визнає порушення контрактів та правомірність заявлених вимог німецької компанії щодо відшкодування збитків.

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