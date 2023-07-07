Палата представників Нідерландів – нижня палата парламенту – визнала 6 липня Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомляється на сайті палати.

Одним з ініціаторів схваленого документа був параментар Сйоерд Вимер Сйоердсма.

«Парламент Нідерландів щойно визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Ми ніколи не миримось зі злочинами Кремля – ні в минулому, ні в сьогоденні», – написав він у твіттері.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав це рішення нижньої палати парламенту Нідерландів.

«Палата представників Нідерландів визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом. Це важливий крок у встановленні історичної правди. Я вдячний Нідерландам за тверду позицію щодо необхідності відповідальності за минулі та нинішні звірства», – написав він.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ розгляд питання про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу активізувався в низці країн. Парламенти Великої Британії, Словенії, Бельгії, Ірландії, Румунії, Молдови, Чехії, Німеччини, Ісландії, Франції, Болгарії, Люксембургу, Хорватії за цей час визнали Голодомор геноцидом українського народу.

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Європейський парламент 15 грудня 2022 року підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Євродепутати також закликали Росію як правонаступницю СРСР вибачитися за дії радянського режиму проти України.

Штучний голод, влаштований радянською владою в 1932–1933 роках в Україні, відомий як Голодомор. У листопаді 2006 року Верховна Рада визнала його геноцидом українського народу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору-геноциду 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

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