Нові санкції були застосовані щодо тих, хто допомагає російським олігархам продовжувати вести бізнес у Великій Британії, включно з особами, які були фіксаторами для Романа Абрамовича та ексакціонера ФК «Арсенал» Алішера Усманова. Про це повідомляє Sky News.

Абрамович і Усманов потрапили під санкції в березні 2022 року після російського вторгнення в Україну, оскільки вони, як стверджується, мали тісні зв’язки з російським президентом Володимиром Путіним і Кремлем. Абрамович це заперечує.

За даними телеканалу, через початкові санкції у Великій Британії було заморожено активи олігархів на суму понад 18 мільярдів фунтів стерлінгів, але багато хто все ще міг працювати у Великій Британії через фінансових фіксаторів, членів родини, офшорні трасти та підставні компанії.

Через понад рік після цих санкцій уряд виявив і застосував обмеження до кількох осіб, які допомагали олігархам продовжувати вести бізнес у Великобританії.

Двоє кіпріотів, які працюють на Абрамовича та Усманова, є ключовою парою, яка постраждала від нових британських санкцій.

Міністерство закордонних справ заявило, що постачальник корпоративних послуг Деметріс Іоаннідес відповідальний за «розробку таємних офшорних структур», які використовувалися для приховування понад 760 мільйонів фунтів стерлінгів активів Абрамовича до запровадження проти нього санкцій.

Адвокат Христодулос Вассіліадес перебуває «в центрі мережі трастів і офшорних компаній», що пов’язує Усманова та Саттон Плейс Естейт, що належить росіянину.

Члени сімей інших підсанкційних олігархів, яких, за словами уряду, використовують як довірених осіб, щоб приховати свої активи, також потрапили під нові санкції Британії. Серед них – донька, син і дружина Володимира Євтушанкова, мільярдера, мажоритарного власника та засновника російської компанії «Система», яка спеціалізується на банківській справі та готелях, а раніше аерокосмічній та оборонній промисловості.

Гульнара Керімова – донька олігарха-мільярдера та російського політика Сулеймана Керімова, основного акціонера «Газпрому», «Уралкалію» та Сбербанку – потрапила під санкції, оскільки вона володіє чотирма розкішними віллами у Франції від імені свого батька.

Племінник Керімова – Наріман Гаджієв – також є в списку, оскільки він діє як бенефіціарний власник низки підставних компаній, пов’язаних з його дядьком.

12 квітня США також запровадили санкції щодо понад 120 осіб і компаній у більше ніж 20 юрисдикціях через агресію Росії проти України.

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