Новий смартгодинник, 3D динамічний спортивний циферблат, 1,85-дюймовий великий екран, справжній водонепроникний, смарт-годинник для дзвінків, 100+ спортивних режимів, підключається до iPhone та Android-телефонів, відповідь та здійснення дзвінків, push-повідомлення

Опис товару:

Матеріал ремінця: Силікагель

Рівень водонепроникності: IP68

Режим живлення: USB зарядка

Властивості батареї: Літій-полімерний акумулятор



🌟Ціна сьогодні: лише 13$ (знижка: -59%)

✅Артикул: 0419625

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Джерело: Купуй!