Нещодавно в Ростові (росія) пройшов суд над так званими терористами, громадянами росії, Вірменії і Грузії, яких засудили на #довічне ув’язнення за ніби організацію підриву #кримського мосту в 2022 році. Хоча вони лише займалися логістикою, жодного відношення до #СБУ не мали, це власне підтвердив пан #Малюк, що ці люди були використані втемну.
Ось дійсно складні та болючі питання, які висвітлюють тривожну ситуацію в сучасній росії та її вплив на #Україну.
1.Чи дійсно в #росію повертаються сталінські #репресії 1937 року?
Порівняння з 1937 роком, періодом “великого терору” в СРСР, є досить поширеним в аналізі сучасної російської політики.
Схожість:
Показові та #сфабриковані справи: Як і в ситуації з фігурантами справи про Кримський міст, коли люди, ймовірно, використовувалися “втемну” для логістики, а потім отримали довічні вироки за “теракт”. Це нагадує практику “ворогів народу” та чистки, коли обвинувачення були політично мотивовані, а докази — сфальсифіковані.
Придушення #інакомислення: Законодавство росії містить статті про “дискредитацію армії” та “фейки” (з термінами ув’язнення до 10-15 років), які фактично забороняють будь-яку критику влади чи війни. Це створює атмосферу страху, подібну до тієї, що була в СРСР, де “слово” могло стати приводом для ув’язнення.
Пропаганда та #культ особи: Тотальне панування державної пропаганди та створення культу навколо лідера є тоталітарними рисами, які були притаманні сталінському режиму і посилюються зараз.
Відмінності:
Масштаби: Наразі немає даних про такий самий масовий, системний, інквізиційний терор із сотнями тисяч страт та мільйонами арештів, як під час “великого терору” 1937-1938 років.
Методи: Хоча репресії існують, вони часто більш точково спрямовані на активних опозиціонерів, правозахисників, журналістів та інакодумців. Однак, ситуація швидко змінюється, а інтенсивність репресій зростає.
Висновок: Хоча сучасні російські репресії поки що не досягли того ж масштабу, що в 1937 році, вони використовують аналогічні механізми тоталітарної держави: політично вмотивоване неправосуддя, культивування страху, придушення свободи слова та використання показових процесів.
2.Чому росіяни готові від #путіна терпіти все?
Складне соціологічне питання, яке має багато причин:
Державна #пропаганда та #ізоляція: Державні ЗМІ створюють альтернативну реальність, в якій росія є жертвою, що бореться з “колективним Заходом” і “нацистами”. Це забезпечує ідеологічне виправдання всіх жертв, втрат та економічних труднощів.
Патерналізм і #авторитаризм: У російському суспільстві глибоко вкорінена традиція патерналізму (віра в “сильну руку” і “доброго царя”). Це робить значну частину населення більш готовою делегувати всі рішення владі та вірити, що лідер знає краще, навіть якщо ці рішення призводять до особистих втрат.
”Ефект згуртування навколо прапора” та страх: Війна часто викликає зростання підтримки влади (т. зв. “#rally #around the #flag” effect). Додайте сюди страх перед репресіями (як у питанні 1) – і отримуємо високий рівень конформізму та мовчазної згоди.
Відсутність #альтернативи: Опозиція була знищена або витіснена з країни. Усі незалежні ЗМІ заблоковані. Відсутність видимої та організованої політичної альтернативи створює відчуття безнадійності щодо можливості змін.
Імперський #реваншизм: Значна частина росіян (за даними деяких соцопитувань) підтримує ідею росії як “великої держави” з гегемоністською позицією. Вони готові платити високу ціну за відновлення “величі” та впливу.
3.Чи розуміють “#ждуни” в Україні, що лише українська демократична держава і #ЗСУ захищають їх від аналогічного?
Важко говорити за всіх, але логіка та факти війни вказують на це:
Факти репресій на окупованих територіях: На територіях, які були окуповані росією, зафіксовано численні випадки репресій, викрадень, тортур, “фільтрації” та запровадження жорстких законів, подібних до тих, що діють у росії. Жодного демократичного захисту, свободи слова чи права на власність там не існує.
Цінності: Українська держава (демократія, свобода слова, право на протест, багатопартійність, міжнародні стандарти прав людини, нехай і з усіма викликами воєнного часу) та ЗСУ (які є силовим гарантом цієї держави) є прямою протилежністю російському авторитарному/тоталітарному режиму.
Тільки повна #деокупація та відновлення українського законодавства можуть забезпечити захист прав і свобод для всього населення України. І лише це запобігає перетворенню життя на окупованих територіях на копію російського репресивного сценарію.
