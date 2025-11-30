Нещодавно в Ростові (росія) пройшов суд над так званими терористами, громадянами росії, Вірменії і Грузії, яких засудили на #довічне ув’язнення за ніби організацію підриву #кримського мосту в 2022 році. Хоча вони лише займалися логістикою, жодного відношення до #СБУ не мали, це власне підтвердив пан #Малюк, що ці люди були використані втемну.

Ось дійсно складні та болючі питання, які висвітлюють тривожну ситуацію в сучасній росії та її вплив на #Україну.

​1.Чи дійсно в #росію повертаються сталінські #репресії 1937 року?

​Порівняння з 1937 роком, періодом “великого терору” в СРСР, є досить поширеним в аналізі сучасної російської політики.

​Схожість:

​Показові та #сфабриковані справи: Як і в ситуації з фігурантами справи про Кримський міст, коли люди, ймовірно, використовувалися “втемну” для логістики, а потім отримали довічні вироки за “теракт”. Це нагадує практику “ворогів народу” та чистки, коли обвинувачення були політично мотивовані, а докази — сфальсифіковані.

​Придушення #інакомислення: Законодавство росії містить статті про “дискредитацію армії” та “фейки” (з термінами ув’язнення до 10-15 років), які фактично забороняють будь-яку критику влади чи війни. Це створює атмосферу страху, подібну до тієї, що була в СРСР, де “слово” могло стати приводом для ув’язнення.

​Пропаганда та #культ особи: Тотальне панування державної пропаганди та створення культу навколо лідера є тоталітарними рисами, які були притаманні сталінському режиму і посилюються зараз.

​Відмінності:

​Масштаби: Наразі немає даних про такий самий масовий, системний, інквізиційний терор із сотнями тисяч страт та мільйонами арештів, як під час “великого терору” 1937-1938 років.

​Методи: Хоча репресії існують, вони часто більш точково спрямовані на активних опозиціонерів, правозахисників, журналістів та інакодумців. Однак, ситуація швидко змінюється, а інтенсивність репресій зростає.

​Висновок: Хоча сучасні російські репресії поки що не досягли того ж масштабу, що в 1937 році, вони використовують аналогічні механізми тоталітарної держави: політично вмотивоване неправосуддя, культивування страху, придушення свободи слова та використання показових процесів.

​2.Чому росіяни готові від #путіна терпіти все?

​Складне соціологічне питання, яке має багато причин:

​Державна #пропаганда та #ізоляція: Державні ЗМІ створюють альтернативну реальність, в якій росія є жертвою, що бореться з “колективним Заходом” і “нацистами”. Це забезпечує ідеологічне виправдання всіх жертв, втрат та економічних труднощів.

​Патерналізм і #авторитаризм: У російському суспільстві глибоко вкорінена традиція патерналізму (віра в “сильну руку” і “доброго царя”). Це робить значну частину населення більш готовою делегувати всі рішення владі та вірити, що лідер знає краще, навіть якщо ці рішення призводять до особистих втрат.

​”Ефект згуртування навколо прапора” та страх: Війна часто викликає зростання підтримки влади (т. зв. “#rally #around the #flag” effect). Додайте сюди страх перед репресіями (як у питанні 1) – і отримуємо високий рівень конформізму та мовчазної згоди.

​Відсутність #альтернативи: Опозиція була знищена або витіснена з країни. Усі незалежні ЗМІ заблоковані. Відсутність видимої та організованої політичної альтернативи створює відчуття безнадійності щодо можливості змін.

​Імперський #реваншизм: Значна частина росіян (за даними деяких соцопитувань) підтримує ідею росії як “великої держави” з гегемоністською позицією. Вони готові платити високу ціну за відновлення “величі” та впливу.

​3.Чи розуміють “#ждуни” в Україні, що лише українська демократична держава і #ЗСУ захищають їх від аналогічного?

​Важко говорити за всіх, але логіка та факти війни вказують на це:

​Факти репресій на окупованих територіях: На територіях, які були окуповані росією, зафіксовано численні випадки репресій, викрадень, тортур, “фільтрації” та запровадження жорстких законів, подібних до тих, що діють у росії. Жодного демократичного захисту, свободи слова чи права на власність там не існує.

​Цінності: Українська держава (демократія, свобода слова, право на протест, багатопартійність, міжнародні стандарти прав людини, нехай і з усіма викликами воєнного часу) та ЗСУ (які є силовим гарантом цієї держави) є прямою протилежністю російському авторитарному/тоталітарному режиму.

​Тільки повна #деокупація та відновлення українського законодавства можуть забезпечити захист прав і свобод для всього населення України. І лише це запобігає перетворенню життя на окупованих територіях на копію російського репресивного сценарію.

Ставте like і підписуйтесь:

@voinydobra на youtube

@voinydobra в instagram

@voinydobra на facebook

@voinydobra в t

Воїни Добра

Мережа Купуй!