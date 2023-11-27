Американський словник Merriam-Webster повідомив, що розповіді про штучний інтелект збільшили кількість запитів на «автентичність».

За версією американського словника Merriam-Webster, словом року стало слово «автентичний».

Словник оголосив 27 листопада, що користувачі шукають його значення, намагаючись зорієнтуватися, що є справжнім, а що підробленим.

У пресрелізі Merriam-Webster зазначається, що у 2023 році спостерігається зростання кількості запитів, «спричинене історіями та розмовами про [штучний інтелект], культуру знаменитостей, ідентичність та соціальні мережі».

Зауважується, що з розвитком штучного інтелекту і його впливом на фейкові відео, контракти акторів, академічну чесність та велику кількість інших тем межа між «справжнім» і «фальшивим» стає все більш розмитою.

Слово «автентичний» має кілька значень, зокрема «не фальшивий і не імітаційний» і «вірний власній особистості, духу чи характеру», зазначає Merriam-Webster, додавши, що «автентичність важко визначити і вона є предметом дискусій».



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