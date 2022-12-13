Міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Ллойд Остін, голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі, радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван провели телефонну розмову.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, сторони обговорили ситуацію на фронті та заходи протидії російському агресору, також розглянули питання продовження безпекової, економічної та гуманітарної підтримки України.

«Окремо співрозмовники приділили увагу шляхам досягнення справедливого миру в Україні, який був би заснований на фундаментальних принципах, закріплених у Статуті ООН, та передбачав притягнення держави-агресора до відповідальності», – повідомляють в Офісі президента.

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