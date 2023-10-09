Російські сили на Таврійському напрямку через негоду використовують менше авіації, а їхня логістика є ускладненою. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

«Другу добу поспіль активність авіації та артилерії ворога падає. Протягом минулої доби ворог завдав 8 авіаційних ударів та здійснив 455 обстрілів. Але окупанти продовжують штурмові дії на Авдіївському та Мар’їнському напрямку, де здійснили близько 15 невдалих атак в районах Авдіївки, Новомихайлівки та Мар’їнки. Загалом на Таврійському напрямку зафіксовано за добу 18 бойових зіткнень з ворогом. Ми продовжуємо наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Маємо черговий успіх західніше Вербового. Дещо активність на нашому напрямку впала. Ми пов’язуємо це з погодою і з тим, що ворог перегруповується частково», – розповів Штупун.

За його словами, авіацію російські сили менше застосовують через те, що погода нельотна, видимість погана.

«Зараз вийшло сонце, можливо, ворог знову активізується», – додає речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Штупун зауважує, що акцент армія РФ зараз робить саме на Авдіївці та Мар’їнці – продовжує там штурмувати.

«Ворогу потрібно підтягнути резерви, потрібно підтягнути боєприпаси. Трошки пішли дощі, логістика, скажемо, утруднена. Але, я думаю, ворог не розслабиться і буде далі десь штурмувати, відволікати нас від наступу», – зазначає він.

Раніше розвідка Великої Британії заявила, що українським військовим вдалося «скувати» російські сили в районі Великої Новосілки на Донеччині, не давши їм змоги зміцнити інші напрямки. Так, за даними розвідки, на ділянці біля Великої Новосілки, що на захід від міста Вугледар на Донеччині, упродовж останніх чотирьох тижнів стало відносно спокійно.

У ранковому зведенні українського Генштабу йдеться про те, що сили РФ здійснили близько 15 невдалих атак по околицях Авдіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки (Донецька область).



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