На Сумщині у селі Пожня внаслідок російського обстрілу загинув 16-річний підліток, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Близько 13:00 ворожа артилерія накрила загиблого прямісінько на ґанку власного будинку. Знищені приватні будинки місцевих жителів», – написав він у телеграмі.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння обстрілюють прикордоння України, зокрема Чернігівщину та Сумщину. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.



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